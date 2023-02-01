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Каролин Гарсия вышла во второй круг турнира в Лионе

Теннис
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Теннисистка успешно преодолела стартовый этап

Каролин Гарсия вышла во второй круг турнира в Лионе

Фото: World Today News

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Французская теннисистка Каролин Гарсия (пятое место в рейтинге WTA) пробилась во второй круг турнира WTA-250, проходящего в Лионе (Франция).

В матче первого круга Гарсия, получившая первый номер посева на турнире, в двух сетах переиграла чешскую теннисистку Терезу Мартинцову. Встреча продолжалась 2 часа и 3 минуты.

Лион. WTA-250

Каролин Гарсия - Тереза Мартинцова 6:4, 7:6 (7:4)

Гарсия совершила восемь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету чешской теннисистки четыре эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта.

В следующем раунде Гарсия сыграет с победителем матча Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Тамара Корпач (Германия).

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В статье: Каролин Гарсия
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