Серена Уильямс может возобновить карьеру

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что её отец Ричард Уильямс подталкивает её к возвращению на корт.

"Мой папа говорит: "Серена, ты должна сыграть ещё один-два турнира "Большого шлема". Я ему отвечаю: "Папа, пожалуйста, остановись".

Не вижу себя на каком-то конкретном теннисном турнире, но всё равно иногда тренируюсь. Я чувствую облегчение, когда иногда смотрю на корт, потому что счастлива, что теперь мне не нужно тренироваться по два часа каждый день.

Я чувствую больше боли, когда смотрю на свои старые фотографии, чем на все нынешние турниры или что-то в этом роде. Скучаю по этому, но я бы отказалась от возвращения на корт, потому что буквально отдала всю свою жизнь теннису. Теперь пришло время отдать свою жизнь чему-то другому", — сказала Уильямс в эфире CBS Mornings.