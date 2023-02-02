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Серена Уильямс может возобновить карьеру

Теннис
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Теннисистку подталкивает отец

Серена Уильямс может возобновить карьеру

Новина українською

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что её отец Ричард Уильямс подталкивает её к возвращению на корт.

"Мой папа говорит: "Серена, ты должна сыграть ещё один-два турнира "Большого шлема". Я ему отвечаю: "Папа, пожалуйста, остановись".

Не вижу себя на каком-то конкретном теннисном турнире, но всё равно иногда тренируюсь. Я чувствую облегчение, когда иногда смотрю на корт, потому что счастлива, что теперь мне не нужно тренироваться по два часа каждый день.

Я чувствую больше боли, когда смотрю на свои старые фотографии, чем на все нынешние турниры или что-то в этом роде. Скучаю по этому, но я бы отказалась от возвращения на корт, потому что буквально отдала всю свою жизнь теннису. Теперь пришло время отдать свою жизнь чему-то другому", — сказала Уильямс в эфире CBS Mornings.

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В статье: Серена Уильямс
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