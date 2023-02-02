Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серена Уильямс может возобновить карьеру
Теннисистку подталкивает отец
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что её отец Ричард Уильямс подталкивает её к возвращению на корт.
"Мой папа говорит: "Серена, ты должна сыграть ещё один-два турнира "Большого шлема". Я ему отвечаю: "Папа, пожалуйста, остановись".
Не вижу себя на каком-то конкретном теннисном турнире, но всё равно иногда тренируюсь. Я чувствую облегчение, когда иногда смотрю на корт, потому что счастлива, что теперь мне не нужно тренироваться по два часа каждый день.
Я чувствую больше боли, когда смотрю на свои старые фотографии, чем на все нынешние турниры или что-то в этом роде. Скучаю по этому, но я бы отказалась от возвращения на корт, потому что буквально отдала всю свою жизнь теннису. Теперь пришло время отдать свою жизнь чему-то другому", — сказала Уильямс в эфире CBS Mornings.
Популярное сейчас
- Экс-ассистент Луческу вернулся в киевское Динамо
- Больше 600 оккупантов и 5 артиллерийских систем. Генштаб – о потерях россиян за первый день февраля
- Президент Украины сообщил о количестве жертв в результате ракетного удара по жилому дому в Краматорске
- Свитолина: Мы должны придерживаться запрета на участие российских и белорусских спортсменов
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка нового одноклубника Соболя в Страсбуре. ФОТО