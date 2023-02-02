Марта Костюк: В матче с Нао Хибино я просто делала все, что было в моих силах

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Хуахине. Теннисистка в двух сетах победила японку Нао Хибино.

"Думаю, у нас получилась хорошая игра. Не самые легкие условия сегодня, очень высокая влажность. Она замечательный игрок, во втором сете поборолась со мной. На матчболах она хорошо подавала, я просто делала все, что было в моих силах. Я боролась, понимала, что она не опустит руки. Поэтому, если честно, я очень рада, что завершила матч в свою пользу именно в двух сетах.

Наслаждаюсь ли я турниром? О, здесь такая влажность, очень высокая. В целом атмосфера такая расслабленная, я вообще нигде здесь не вижу игроков. Да, просто получаю удовольствие, это такой себе наполовину отпуск."

В четвертьфинале Марта Костюк сыграет против победительницы матча Бьянка Андрееску - Анастасия Захарова.