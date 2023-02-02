Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк: В матче с Нао Хибино я просто делала все, что было в моих силах
Теннисистка прокомментировала результат матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Хуахине. Теннисистка в двух сетах победила японку Нао Хибино.
"Думаю, у нас получилась хорошая игра. Не самые легкие условия сегодня, очень высокая влажность. Она замечательный игрок, во втором сете поборолась со мной. На матчболах она хорошо подавала, я просто делала все, что было в моих силах. Я боролась, понимала, что она не опустит руки. Поэтому, если честно, я очень рада, что завершила матч в свою пользу именно в двух сетах.
Наслаждаюсь ли я турниром? О, здесь такая влажность, очень высокая. В целом атмосфера такая расслабленная, я вообще нигде здесь не вижу игроков. Да, просто получаю удовольствие, это такой себе наполовину отпуск."
В четвертьфинале Марта Костюк сыграет против победительницы матча Бьянка Андрееску - Анастасия Захарова.
Популярное сейчас
- Борнмут и Забарный. Американские владельцы, долгосрочный проект, неопытный тренер
- Резников – о количестве мобилизованных в РФ, новом наступлении врага и его возможных направлениях
- Камбек Ярмоленка в ДК, отрыв Барсы и потери ПСЖ. Главные новости за 1 февраля
- Свитолина: Мы должны придерживаться запрета на участие российских и белорусских спортсменов
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО