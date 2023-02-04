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Мужская сборная Украины победила Ливан в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса

Теннис
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Мужская сборная Украины победила Ливан в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса

https://uatv.ua

UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по теннису победила Ливан в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса.

Триумфальный зачин в первый игровой день совершил Владислав Орлов (№385 ATP), обыграв Хади Хабиба (№451 ATP) – 6:4, 6:2.

Его дело продолжил Вячеслав Белинский (№622 ATP), выиграв у Бенджамина Хассана (№324 ATP) – 6:4, 2:6, 6:4.

А Илья Белобородько в паре с Владиславом Манафовым на старте второго игрового дня победили Беньямина Хассана и Хасана Ибрагима - 2:0 (6:4, 6:3).

Три победы дали возможность украинцам выйти в следующий раунд. Осенью мы сыграем в основной части Первой мировой группы Кубка Дэвиса.

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В статье: Кубок Дэвиса
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