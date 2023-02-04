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Мужская сборная Украины победила Ливан в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса
Молодцы
https://uatv.ua
Мужская сборная Украины по теннису победила Ливан в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса.
Триумфальный зачин в первый игровой день совершил Владислав Орлов (№385 ATP), обыграв Хади Хабиба (№451 ATP) – 6:4, 6:2.
Его дело продолжил Вячеслав Белинский (№622 ATP), выиграв у Бенджамина Хассана (№324 ATP) – 6:4, 2:6, 6:4.
А Илья Белобородько в паре с Владиславом Манафовым на старте второго игрового дня победили Беньямина Хассана и Хасана Ибрагима - 2:0 (6:4, 6:3).
Три победы дали возможность украинцам выйти в следующий раунд. Осенью мы сыграем в основной части Первой мировой группы Кубка Дэвиса.
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