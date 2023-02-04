  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украинец Молчанов не сумел добыть золото турнира в Германии в парном разряде, уступив в финале
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец Молчанов не сумел добыть золото турнира в Германии в парном разряде, уступив в финале

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Матч закончился в двух сетах

Украинец Молчанов не сумел добыть золото турнира в Германии в парном разряде, уступив в финале

Фото: tennisua.org

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Денис Молчанов не сумел добыть "золото" турнира ATP Challenger Tour 100 в немецком Кобленце в парном разряде, проиграв в финале.

Украинец выступал в паре с немецким теннисистом Жонатаном Эйссериком, Победу в турнире добыли немцы Фабиан Фаллерт и Хендрик Ебенс.

ATP Challenger Tour 100. Кобленц, Германия. Парный разряд. Мужчины. Финал

Денис Молчанов / Жонатан Эйссерик - Фабиан Фаллерт / Хендрик Ебенс— 0:2 (6:7 (2), 3:6)

Молчанов и Эйссерик провели третий совместный турнир в этом году. В январе теннисисты одержали одну победу в трех сыгранных матчах.

По теме
yellow-arrow
Цуренко выходит в финал турнира в Хуахине, повержена Андрееску
yellow-arrow
Мужская сборная Украины победила Ливан в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса
yellow-arrow
Цуренко: Я очень счастлива, потому что я получила удовольствие от игры
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Молчанов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде