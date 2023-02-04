Украинец Молчанов не сумел добыть золото турнира в Германии в парном разряде, уступив в финале

Украинский теннисист Денис Молчанов не сумел добыть "золото" турнира ATP Challenger Tour 100 в немецком Кобленце в парном разряде, проиграв в финале.

Украинец выступал в паре с немецким теннисистом Жонатаном Эйссериком, Победу в турнире добыли немцы Фабиан Фаллерт и Хендрик Ебенс.

ATP Challenger Tour 100. Кобленц, Германия. Парный разряд. Мужчины. Финал

Денис Молчанов / Жонатан Эйссерик - Фабиан Фаллерт / Хендрик Ебенс— 0:2 (6:7 (2), 3:6)

Молчанов и Эйссерик провели третий совместный турнир в этом году. В январе теннисисты одержали одну победу в трех сыгранных матчах.