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Украинец Молчанов не сумел добыть золото турнира в Германии в парном разряде, уступив в финале
Матч закончился в двух сетах
Фото: tennisua.org
Украинский теннисист Денис Молчанов не сумел добыть "золото" турнира ATP Challenger Tour 100 в немецком Кобленце в парном разряде, проиграв в финале.
Украинец выступал в паре с немецким теннисистом Жонатаном Эйссериком, Победу в турнире добыли немцы Фабиан Фаллерт и Хендрик Ебенс.
ATP Challenger Tour 100. Кобленц, Германия. Парный разряд. Мужчины. Финал
Денис Молчанов / Жонатан Эйссерик - Фабиан Фаллерт / Хендрик Ебенс— 0:2 (6:7 (2), 3:6)
Молчанов и Эйссерик провели третий совместный турнир в этом году. В январе теннисисты одержали одну победу в трех сыгранных матчах.
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