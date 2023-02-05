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Ястремская прошла первый круг квалификации в Абу-Даби
Борется за основную сетку
Фото: Tennis Majors
Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №103) успешно прошла первый круг квалификации турнира в Абу-Даби (ОАЭ). В борьбе за основную сетку соревнований она одолела немку Лауру Зигемунд (WTA №125).
Счет матча 2-0 (6-3; 6-1) в пользу нашей спортсменки, на счету которой 3 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 5 из 6 использованных брейков, 1 из 2 отыгранный брейк и 1 двойная ошибка.
В финале квалификации Ястремская сыграет против победительницы встречи Лю/Божика.
Напомним, что ранее Леся Цуренко
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