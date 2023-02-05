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Ястремская прошла первый круг квалификации в Абу-Даби

Теннис
(1 голосов)

Борется за основную сетку

Ястремская прошла первый круг квалификации в Абу-Даби

Фото: Tennis Majors

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №103) успешно прошла первый круг квалификации турнира в Абу-Даби (ОАЭ). В борьбе за основную сетку соревнований она одолела немку Лауру Зигемунд (WTA №125).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-1) в пользу нашей спортсменки, на счету которой 3 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 5 из 6 использованных брейков, 1 из 2 отыгранный брейк и 1 двойная ошибка.

В финале квалификации Ястремская сыграет против победительницы встречи Лю/Божика.

Напомним, что ранее Леся Цуренко вышла в финал турнира в Хуахине.

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В статье: Даяна Ястремская
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