Ястремская прошла первый круг квалификации в Абу-Даби

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №103) успешно прошла первый круг квалификации турнира в Абу-Даби (ОАЭ). В борьбе за основную сетку соревнований она одолела немку Лауру Зигемунд (WTA №125).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-1) в пользу нашей спортсменки, на счету которой 3 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 5 из 6 использованных брейков, 1 из 2 отыгранный брейк и 1 двойная ошибка.

В финале квалификации Ястремская сыграет против победительницы встречи Лю/Божика.