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Алексей Крутых и Виталий Сачко улучшили свои позиции в обновленном рейтинге ATP

Теннис
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Теннисисты провели неплохую неделю

Алексей Крутых и Виталий Сачко улучшили свои позиции в обновленном рейтинге ATP

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Опубликован обновленный рейтинг АТР, по итогам которого украинские спортсмены улучшили свои позиции.

Алексей Крутых сумел обновить личный рекорд в рейтинге АТР (170-е место), таким образом он поднялся на шесть строчек в рейтинге (+6).

Вторая ракетка Украины Виталий Сачко занял 338-е место (+7), благодаря победе в Вильнюсе в первом круге отборочного турнира.

Илья Марченко вышел во второй круг челленджера в Далласе и вышел на 360-е место (+14).

В парном рейтинге лучшийй результат показал Денис Молчанов - 103-е место (+3), Олег Приходько - 126-е место (-1) и Владислав Манафов - 144-е место (+1).

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В статье: Денис Молчанов Виталий Сачко Алексей Крутых
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