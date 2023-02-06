Алексей Крутых и Виталий Сачко улучшили свои позиции в обновленном рейтинге ATP

Опубликован обновленный рейтинг АТР, по итогам которого украинские спортсмены улучшили свои позиции.

Алексей Крутых сумел обновить личный рекорд в рейтинге АТР (170-е место), таким образом он поднялся на шесть строчек в рейтинге (+6).

Вторая ракетка Украины Виталий Сачко занял 338-е место (+7), благодаря победе в Вильнюсе в первом круге отборочного турнира.

Илья Марченко вышел во второй круг челленджера в Далласе и вышел на 360-е место (+14).

В парном рейтинге лучшийй результат показал Денис Молчанов - 103-е место (+3), Олег Приходько - 126-е место (-1) и Владислав Манафов - 144-е место (+1).