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Марта Костюк пробилась во второй круг турнира в Абу-Даби
Украинка отдала сопернице один сет
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на турнире WTA в ОАЭ. В первом круге она обыграла Сорану Кырстю из Румынии.
Абу-Даби, ОАЭ. Первый круг
Марта Костюк (Украина) - Сорана Кырстя (Румыния) 6:2, 1:6, 6:2
Матч продлился 1 час и 53 минуты. За это время Костюк 4 эйса, 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейкпоинта из 11. Украинская теннисистка сравняла счёт в личных встречах с румынкой.
За выход в четвертьфинал Марта будет бороться со второй сеяной Белиндой Бенчич (№9 WTA).
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