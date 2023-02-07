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Мугуруса и Бадоса снялись с турнира WTA-500 в Абу-Даби

Теннис
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Теннисистки не примут участия в турнире из-за болезни

Мугуруса и Бадоса снялись с турнира WTA-500 в Абу-Даби

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанские теннисистки Паула Бадоса и Гарбинье Мугуруса не выступят на турнире категории WTA-500, который проходит с 6 по 12 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

Победительница "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США) Паула Бадоса не примет участия в турнире из-за болезни, сообщает "Большой теннис Украины". Бадоса в матче первого круга должна была встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой. Теперь её место в основной сетке займёт американка Клэр Лью.

Бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса отказалась от участия по личным причинам.

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В статье: Паула Бадоса Гиберт Гарбинье Мугуруса
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