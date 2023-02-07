Мугуруса и Бадоса снялись с турнира WTA-500 в Абу-Даби

Испанские теннисистки Паула Бадоса и Гарбинье Мугуруса не выступят на турнире категории WTA-500, который проходит с 6 по 12 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

Победительница "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США) Паула Бадоса не примет участия в турнире из-за болезни, сообщает "Большой теннис Украины". Бадоса в матче первого круга должна была встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой. Теперь её место в основной сетке займёт американка Клэр Лью.

Бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса отказалась от участия по личным причинам.