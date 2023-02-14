Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФОТО. Наоми Осака посетила Супербоул
Победителем стал Канзас-Сити
Фото: Forbes
Четырёхкратная чемпионка "Больших шлемов" Наоми Осака посетила Супербоул.
Финал Национальной футбольной лиги (НФЛ) - одно из главных спортивных событий года, только в США его смотрят около ста миллионов человек. На этот раз победителем стал "Канзас-Сити", обыгравший "Филадельфию Иглз" со счетом 38:35.
"Только Рианна заставит меня выйти из дома", - подписала фото Осака.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Драка между игроками Миная и Шинника происходила под песню "Допоможе ЗСУ". Россиян выселят из отеля
- Стала известна оценка Миколенко в матче с Ливерпулем
- Источник: Днепр-1 готовит трансфер 18-летнего бразильского вингера
- Свитолина и Стаховский провели благотворительный турнир для детей. Фото
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн