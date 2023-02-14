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ФОТО. Наоми Осака посетила Супербоул

Теннис
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Победителем стал Канзас-Сити

ФОТО. Наоми Осака посетила Супербоул

Фото: Forbes

Новина українською

Четырёхкратная чемпионка "Больших шлемов" Наоми Осака посетила Супербоул.

Финал Национальной футбольной лиги (НФЛ) - одно из главных спортивных событий года, только в США его смотрят около ста миллионов человек. На этот раз победителем стал "Канзас-Сити", обыгравший "Филадельфию Иглз" со счетом 38:35.

"Только Рианна заставит меня выйти из дома", - подписала фото Осака.

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В статье: Наоми Осака
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