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Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Теннис
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Теннисист не испытал проблем

Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Роттердаме

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий теннисист Александр Зверев с победы стартовал на турнире категории АТР-500, который проходит в Роттердаме. В матче первого круга он обыграл 63-ю ракетку мира корейца Квон Сон У.

Роттердам. АТР-500

Александр Зверев - Квон Сон У 6:4, 7:6 (7:4)

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. Квон Сон У выполнил четыре эйса, допустил одну ошибку на подаче и не реализовал ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов. На счету Зверева 10 эйсов, ноль двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух возможных.

В следующем круге Зверев сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором

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В статье: Александр Зверев
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