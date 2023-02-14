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Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Роттердаме
Теннисист не испытал проблем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий теннисист Александр Зверев с победы стартовал на турнире категории АТР-500, который проходит в Роттердаме. В матче первого круга он обыграл 63-ю ракетку мира корейца Квон Сон У.
Роттердам. АТР-500
Александр Зверев - Квон Сон У 6:4, 7:6 (7:4)
Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. Квон Сон У выполнил четыре эйса, допустил одну ошибку на подаче и не реализовал ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов. На счету Зверева 10 эйсов, ноль двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух возможных.
В следующем круге Зверев сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором
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