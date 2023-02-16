  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Белинда Бенчич обыграла Викторию Азаренко и снялась с турнира в Дохе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Белинда Бенчич обыграла Викторию Азаренко и снялась с турнира в Дохе

Теннис
(1 голосов)

Пока неизвестно, что стало причиной такого решения

Белинда Бенчич обыграла Викторию Азаренко и снялась с турнира в Дохе

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (девятая ракетка мира) снялась с хардового турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар).

15 февраля в матче второго круга Белинда Бенчич одержала волевую победу над Викторией Азаренко.

WTA-500. Доха

Белинда Бенчич - Виктория Азаренко 1:6, 7:6 (7:4), 6:4

Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут. На счету Белинды Бенчич три эйса, шесть ошибок на подаче и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Таким образом, в полуфинал турнира из-за снятия Бенчич проходит первая ракетка мира, полька Ига Швёнтек.

По теме
yellow-arrow
Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного турнира в Дохе
yellow-arrow
Ига Швёнтек отдала сопернице один гейм и вышла во второй круг турнира в Дохе
yellow-arrow
Напарница Людмилы Киченок потерпела поражение на турнире в Дохе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктория Азаренко Белинда Бенчич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде