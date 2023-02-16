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Белинда Бенчич обыграла Викторию Азаренко и снялась с турнира в Дохе
Пока неизвестно, что стало причиной такого решения
фото - flashscore.com.ua
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (девятая ракетка мира) снялась с хардового турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар).
15 февраля в матче второго круга Белинда Бенчич одержала волевую победу над Викторией Азаренко.
WTA-500. Доха
Белинда Бенчич - Виктория Азаренко 1:6, 7:6 (7:4), 6:4
Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут. На счету Белинды Бенчич три эйса, шесть ошибок на подаче и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Таким образом, в полуфинал турнира из-за снятия Бенчич проходит первая ракетка мира, полька Ига Швёнтек.
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