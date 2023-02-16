Белинда Бенчич обыграла Викторию Азаренко и снялась с турнира в Дохе

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (девятая ракетка мира) снялась с хардового турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар).

15 февраля в матче второго круга Белинда Бенчич одержала волевую победу над Викторией Азаренко.

WTA-500. Доха

Белинда Бенчич - Виктория Азаренко 1:6, 7:6 (7:4), 6:4

Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут. На счету Белинды Бенчич три эйса, шесть ошибок на подаче и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Таким образом, в полуфинал турнира из-за снятия Бенчич проходит первая ракетка мира, полька Ига Швёнтек.