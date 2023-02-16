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Карлос Алькарас добыл первую победу после длительной паузы на турнире в Буэнос-Айресе
Испанец восстановился от травмы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Карлос Алькарас победил серба Ласло Джере и вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250, который проходит в Буэнос-Айресе (Аргентина).
1/8 финала. Буэнос-Айрес
Карлос Алькарас - Ласло Джере 6:2, 4:6, 6:2
Продолжительность встречи составила ровно 2 часа. Алькарас выполнил четыре эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре из 12 заработанных брейк-пойнтов. На счету Джере шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи возможных.
В четвертьфинале Алькарас сыграет с другим сербом – Душаном Лайовичем.
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