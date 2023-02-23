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Стэн Вавринка добыл волевую победу в 1/8 финала турнира в Марселе

Теннис
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Швейцарец провел отличный матч

Стэн Вавринка добыл волевую победу в 1/8 финала турнира в Марселе

Новина українською

Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), который продлится до 26 февраля.

В матче второго круга Вавринка обыграл француза Ришара Гаске.

Стэн Вавринка - Ришар Гаске 4:6, 7:5, 6:2

Встреча продлилась 2 часа 26 минут. Вавринка 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Гаске шесть эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Вавринки на турнире в Марселе станет победитель матча Янник Синнер (Италия) – Артюр Фил (Франция).

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В статье: Стэн Вавринка
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