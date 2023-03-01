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Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Теннис
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Немец может сыграть с Феликс Оже-Альяссимом

Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), обыграв представителя Австралии Кристофера О'Коннелла.

Александр Зверев - Кристофер О'Коннелл 7:5, 6:4

Продолжительность встречи составила 1 часа 19 минут. Кристофер О'Коннелл выполнил четыре подачи навылет, избежал двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Александра Зверева 11 эйсов, одна ошибка на подаче и два реализованных брейк-пойнта при пяти заработанных.

Во четвертьфинал Зверев встретится с победителем пары Лоренцо Сонего (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада). Сам турнир продлится до 4 марта.

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В статье: Александр Зверев
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