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Костюк впервые в карьере вышла в финал WTA-турнира

Теннис
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Просто молодчина

Костюк впервые в карьере вышла в финал WTA-турнира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №52) вышла в финал турнира в Остине (США). В матче 1/2 финала наша спортсменка одолела местную Даниэль Коллинс (WTA №38).

Матч продолжался 1 час 25 минут и завершился со счетом 2-0 (6-4; 6-3). На счету Костюк 4 подачи на вылет, 6 выигранных очков подряд, 4 из 7 реализованных брейков, 5 из 6 отыгранных брейков и 7 двойных ошибок.

До этого Костюк 4 раза играла в полуфиналах WTA-турниров (3 поражения и один отказ).

В финальном матче Марта сыграет против россиянки варвары грачевой (WTA №88). В случае победы украинка войдет в ТОП-40 мирового рейтинга.

Напомним, что ранее Костюк рассказала о секрете успешной игры.

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В статье: Марта Костюк
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