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Серена Уильямс показала фото с дочерью Олимпией
Теннисистка посвящает больше времени своей дочери
фото - flashscore.com.ua
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новый пост в социальных сетях.
Спортсменка показала снимки со своей дочерью Олимпией.
Напомним, 41-летняя Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович.
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