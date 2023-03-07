Серена Уильямс показала фото с дочерью Олимпией

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новый пост в социальных сетях.

Спортсменка показала снимки со своей дочерью Олимпией.

Напомним, 41-летняя Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович.