Украинец Марченко вышел в полуфинал челленджера в Пуэрто-Вальярте

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №386) вышел в полуфинал челленджера в мексиканском Пуэрто-Вальярте.

В матче 1/4 финала наш спортсмен одолел представителя Португалии Гаштана Элиаса (АТР №230).

Счет матча 2-1 (6-7; 6-3; 6-0) в пользу Ильи.

Марченко сыграет в полуфинале турнира АТР впервые с марта 2021 года. Его соперником за финал станет пятый сеяный Бенуа Пер (АТР №209).