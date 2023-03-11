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Украинец Марченко вышел в полуфинал челленджера в Пуэрто-Вальярте

Теннис
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Желаем сразиться за победу

Украинец Марченко вышел в полуфинал челленджера в Пуэрто-Вальярте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №386) вышел в полуфинал челленджера в мексиканском Пуэрто-Вальярте.

В матче 1/4 финала наш спортсмен одолел представителя Португалии Гаштана Элиаса (АТР №230).

Счет матча 2-1 (6-7; 6-3; 6-0) в пользу Ильи.

Марченко сыграет в полуфинале турнира АТР впервые с марта 2021 года. Его соперником за финал станет пятый сеяный Бенуа Пер (АТР №209).

Напомним, что ранее украинки Калинина и Цуренко прошли первый круг Индиан-Уэллс.

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В статье: Илья Марченко
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