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Украинец Марченко вышел в полуфинал челленджера в Пуэрто-Вальярте
Желаем сразиться за победу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №386) вышел в полуфинал челленджера в мексиканском Пуэрто-Вальярте.
В матче 1/4 финала наш спортсмен одолел представителя Португалии Гаштана Элиаса (АТР №230).
Счет матча 2-1 (6-7; 6-3; 6-0) в пользу Ильи.
Марченко сыграет в полуфинале турнира АТР впервые с марта 2021 года. Его соперником за финал станет пятый сеяный Бенуа Пер (АТР №209).
Напомним, что ранее украинки Калинина и Цуренко
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