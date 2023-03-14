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Индиан-Уэллс. Эмма Радукану обыграла 13-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала соревнований
Британка продолжает борьбу за титул
Фото: WTA Tennis
Британская теннисистка Эмма Радукану обыграла 13-ю ракетку мира, представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Эмма Радукану - Беатрис Хаддад-Майя 6:1, 2:6, 6:4
Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут. На счету Радукану два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми. Хаддад-Майя четырежды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти возможных.
В четвёртом круге Радукану сыграет с Игой Швёнтек.
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