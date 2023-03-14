  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Индиан-Уэллс. Эмма Радукану обыграла 13-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала соревнований
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Индиан-Уэллс. Эмма Радукану обыграла 13-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала соревнований

Теннис
(1 голосов)

Британка продолжает борьбу за титул

Индиан-Уэллс. Эмма Радукану обыграла 13-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала соревнований

Фото: WTA Tennis

Новина українською

Британская теннисистка Эмма Радукану обыграла 13-ю ракетку мира, представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Эмма Радукану - Беатрис Хаддад-Майя 6:1, 2:6, 6:4

Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут. На счету Радукану два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми. Хаддад-Майя четырежды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти возможных.

В четвёртом круге Радукану сыграет с Игой Швёнтек.

По теме
yellow-arrow
Энди Маррей уступил своему прямому конкуренту в 1/8 финала турнира серии Мастерс в Индиан-Уэллсе
yellow-arrow
Карлос Алькарас добыл 100-ю победу в карьере
yellow-arrow
Карлос Алькарас переиграл Грикспора в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе 
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эмма Радукану
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде