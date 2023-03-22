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Беременная Наоми Осака поделилась свежими фотографиями

Теннис
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Японская теннисистка сейчас вне тенниса

Беременная Наоми Осака поделилась свежими фотографиями

Фото: Forbes

Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях фотографии.

Напомним, в январе Осака объявила, что ждёт ребёнка. Наоми готовится впервые стать мамой. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae.

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В статье: Наоми Осака
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