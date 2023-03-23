Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джон Иснер не смог обыграть Эмилио Наву на старте турнира в Майами
Матч сохранял интригу до последнего гейма
Американский теннисист Эмилио Нава обыграл соотечественника Джона Иснера в матче первого круга "Мастерса" в Майами.
Эмилио Нава - Джон Иснер (7:6 (7:5), 7:6 (7:4)
Продолжительность поединка составила 1 час 47 минут.
Нава выполнил шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. Иснер 15 раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.
В матче второго круга турнира Нава сыграет с другим американцем — Тейлором Фритцем, который начнёт выступление на турнире со второго круга.
Популярное сейчас
- В ГУР рассказали, сколько еще РФ сможет вести войну, о большом наступлении врага и запасах его оружия
- Дани Алвеш написал письмо жене, которая бросила его после обвинений в изнасиловании
- ВСУ ликвидировали российского майора-десантника. Его сестра заявила, что он "прошел Майдан"
- Костюк с победы стартовала на Miami Open
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО