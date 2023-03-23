Джон Иснер не смог обыграть Эмилио Наву на старте турнира в Майами

Американский теннисист Эмилио Нава обыграл соотечественника Джона Иснера в матче первого круга "Мастерса" в Майами.

Эмилио Нава - Джон Иснер (7:6 (7:5), 7:6 (7:4)

Продолжительность поединка составила 1 час 47 минут.

Нава выполнил шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. Иснер 15 раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В матче второго круга турнира Нава сыграет с другим американцем — Тейлором Фритцем, который начнёт выступление на турнире со второго круга.