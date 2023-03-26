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Ваншельбойм не смог выиграть первый финал в сезоне
К сожалению, поражение в финале
Фото: Главком
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (АТР №510) вышел в финал турнира серии ITF M25 в Лакнау. В решающем поединке за главный титул соревнований наш спортсмен проиграл россиянину Евгению Донскому (АТР №302).
Счет встречи 2-0 (6-2; 7-5) в пользу соперника украинца.
Это был восьмой финал для Эрика на уровне 15-тысячников. Ранее он выиграл пять титулов. В текущем сезоне Ваншельбойм впервые боролся за титул.
Напомним, что ранее Калинина
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