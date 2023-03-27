Дель Потро возобновил тренировки накануне US Open-2023

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро возобновит тренировки, чтобы попробовать сыграть на US Open — 2023.

"Я люблю теннис, и мне не составит труда взять ракетку и проверить своё самочувствие. Моё здоровье и колено — вещи, над которыми я работаю на регулярной основе. Оставляю вопрос своего участия открытым, как уже говорил, до US Open. Этот турнир много значит для меня. Время ещё остаётся, поэтому возобновлю тренировки, а там посмотрим, как будет чувствовать себя моя нога. Тогда смогу принять решение о своём участии в турнире", — приводит слова дель Потро Tennis Majors.

Напомним, что Дель Потро не выступал с 2019 по 2022 год из-за травмы колена.