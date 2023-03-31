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ВИДЕО. Амели Моресмо вручила Надалю копию его скульптуры
Такая же установлена возле стадиона Ролан Гаррос
Фото: NU.nl
Директор "Ролан Гаррос", двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" француженка Амели Моресмо и президент федерации тенниса Франции Жиль Мореттон посетили теннисную академию экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля на Мальорке.
В ходе визита, Моресмо и Мореттон подарили Надалю копию его же скульптуры, установленной возле стадиона, на котором проходит главный грунтовый турнир года.
"Я очень надеюсь снова увидеться с вами в этом году на "Ролан Гаррос", и я постараюсь быть конкурентоспособным. Для меня большая честь приветствовать вас здесь, в моей академии. Вы знаете, как много для меня значит "Ролан Гаррос", — приводит обращение Надаля к гостям Eurosport.
Mercy @rolandgarros & @FFTennis! ????— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) March 30, 2023
Today @RafaelNadal received a replica of the sculpture that was unveiled at Roland Garros in May 2021! VAMOS!
???????? https://t.co/ItTyT3CdgZ pic.twitter.com/8ws2Sic6D2
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