ВИДЕО. Амели Моресмо вручила Надалю копию его скульптуры

Директор "Ролан Гаррос", двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" француженка Амели Моресмо и президент федерации тенниса Франции Жиль Мореттон посетили теннисную академию экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля на Мальорке.

В ходе визита, Моресмо и Мореттон подарили Надалю копию его же скульптуры, установленной возле стадиона, на котором проходит главный грунтовый турнир года.

"Я очень надеюсь снова увидеться с вами в этом году на "Ролан Гаррос", и я постараюсь быть конкурентоспособным. Для меня большая честь приветствовать вас здесь, в моей академии. Вы знаете, как много для меня значит "Ролан Гаррос", — приводит обращение Надаля к гостям Eurosport.

Mercy @rolandgarros & @FFTennis! ????



Today @RafaelNadal received a replica of the sculpture that was unveiled at Roland Garros in May 2021! VAMOS!

???????? https://t.co/ItTyT3CdgZ pic.twitter.com/8ws2Sic6D2