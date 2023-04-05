Наоми Осака: Я действительно хочу играть снова

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своих планах на возвращения в Тур.

"Я действительно хочу играть снова. Я узнала и потом подумала: "Окей, после этого, безусловно, я буду играть лучше и буду лучшей теннисисткой". Это меня заставило хотеть докладывать максимум усилий, чтобы стать самой лучшей.

Я хочу попытаться выиграть Олимпиаду в следующем году. Я в предвкушении возвращения в спорт".