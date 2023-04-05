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Наоми Осака: Я действительно хочу играть снова
Теннисистка уже мечтает о возвращении на корт
фото - flashscore.com.ua
Японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своих планах на возвращения в Тур.
"Я действительно хочу играть снова. Я узнала и потом подумала: "Окей, после этого, безусловно, я буду играть лучше и буду лучшей теннисисткой". Это меня заставило хотеть докладывать максимум усилий, чтобы стать самой лучшей.
Я хочу попытаться выиграть Олимпиаду в следующем году. Я в предвкушении возвращения в спорт".
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Источник:BTU
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