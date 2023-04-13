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Маттео Берреттини снялся с турнира в Монте-Карло
У теннисиста травма
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини решил снятся с матча третьего круга грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) с Хольгером Руне.
"Я не знаю, с чего начать… Я наконец вышел на свой уровень и вернулся туда, где хотел быть… Это сложно.
C грустью сообщаю, что не смогу сыграть сегодня в Монте-Карло. Вчера во время матча у меня заболели косые мышцы живота. Ночью боль значительно усилилась. Проконсультировавшись с врачами, мы решили сделать сегодня утром МРТ. У меня надрыв внутренней косой мышцы второй степени.
Невероятно благодарен за поддержку. Она так много значит и помогает мне пережить эти трудные времена", — написал Берреттини на своей странице в социальной сети.
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