Кубок Билли Джин Кинг. Костюк в напряженном матче победила Крейчикову

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №38) в тяжелом матче на Кубке Билли Джин Кинг победила представительницу Чехии Барбору Крейчикову (WTA №12).

Счет матча 2-1 (3-6; 6-1; 6-4) в пользу нашей спортсменки, в активе которой 3 подачи на вылет, 39 виннеров, 6 подряд выигранных очков, 6 из 11 реализованных брейков, 28 невынужденных и 10 двойных ошибок.

Таким образом, после трех командных матчей между представителями Украины и Чехии счет 2-1 в пользу наших соперниц. Развить успех желто-синей сборной попытается Катарина Завацкая (WTA №261), играющая свой матч против Маркеты Вондрушовой (WTA №82). В случае победы судьбу командной встречи решит парный матч.