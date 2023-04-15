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Кубок Билли Джин Кинг. Костюк в напряженном матче победила Крейчикову
Дарит шанс команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №38) в тяжелом матче на Кубке Билли Джин Кинг победила представительницу Чехии Барбору Крейчикову (WTA №12).
Счет матча 2-1 (3-6; 6-1; 6-4) в пользу нашей спортсменки, в активе которой 3 подачи на вылет, 39 виннеров, 6 подряд выигранных очков, 6 из 11 реализованных брейков, 28 невынужденных и 10 двойных ошибок.
Таким образом, после трех командных матчей между представителями Украины и Чехии счет 2-1 в пользу наших соперниц. Развить успех желто-синей сборной попытается Катарина Завацкая (WTA №261), играющая свой матч против Маркеты Вондрушовой (WTA №82). В случае победы судьбу командной встречи решит парный матч.
Напомним, ранее Костюк
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