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Илья Марченко не сумел выйти в основу турнира в Остраве
Украинец проиграл два сета
фото - btu.org.ua
Илья Марченко не смог выйти в основу "челленджера" в Чехии. Украинец уступил представителю Германии Генри Сквайру.
Острава. Квалификация. Второй круг
Илья Марченко (Украина) - Генри Сквайр (Германия) 4:6, 2:6
Матч продлился 1 час и 23 минуты. За это время украинский теннисист не реализовал ни одного из трёх заработанных брейк-поинтов и проиграл три гейма на собственной подаче.
Ранее украинец проиграл на старте основной сетки "челленджера" в Розето-дельи-Абруцци.
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