Илья Марченко не сумел выйти в основу турнира в Остраве

Илья Марченко не смог выйти в основу "челленджера" в Чехии. Украинец уступил представителю Германии Генри Сквайру.

Острава. Квалификация. Второй круг

Илья Марченко (Украина) - Генри Сквайр (Германия) 4:6, 2:6

Матч продлился 1 час и 23 минуты. За это время украинский теннисист не реализовал ни одного из трёх заработанных брейк-поинтов и проиграл три гейма на собственной подаче.

Ранее украинец проиграл на старте основной сетки "челленджера" в Розето-дельи-Абруцци.