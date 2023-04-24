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Илья Марченко не сумел выйти в основу турнира в Остраве

Теннис
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Украинец проиграл два сета

Илья Марченко не сумел выйти в основу турнира в Остраве

фото - btu.org.ua

Новина українською

Илья Марченко не смог выйти в основу "челленджера" в Чехии. Украинец уступил представителю Германии Генри Сквайру.

Острава. Квалификация. Второй круг

Илья Марченко (Украина) - Генри Сквайр (Германия) 4:6, 2:6

Матч продлился 1 час и 23 минуты. За это время украинский теннисист не реализовал ни одного из трёх заработанных брейк-поинтов и проиграл три гейма на собственной подаче.

Ранее украинец проиграл на старте основной сетки "челленджера" в Розето-дельи-Абруцци.

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В статье: Илья Марченко
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