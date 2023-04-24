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Онс Жабер не будет защищать титул в Мадриде

Теннис
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Теннисистка снялась с соревнований

Онс Жабер не будет защищать титул в Мадриде

Новина українською

Двукратная финалистка турниров "Большого Шлема", четвёртая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер снялась с грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 25 апреля по 6 мая.

У Онс отнимется 1000 рейтинговых очков после завершения соревнований.

"Медицинские тесты показали, что у меня небольшой разрыв связок в голени, и мне потребуется чуть больше времени на восстановление. Так что я, к сожалению, не смогу выступить в этом году на турнире в Мадриде и защитить свой титул", — объяснила своё решение Жабер в социальных сетях.

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В статье: Онс Жабер
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