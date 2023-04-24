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Ник Кирьос сыграет в Кубке Лэйвера-2023

Теннис
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Теннисист пока не провел ни единого матча в сезоне

Ник Кирьос сыграет в Кубке Лэйвера-2023

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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос подтвердил своё участие в выставочном турнире "Кубок Лэйвера" – 2023. Соревнования пройдут на "Роджерс Арене" в Ванкувере (Канада) с 22 по 24 сентября.

Кирьос пополнил состав прошлогодних чемпионов, команды мира, капитаном которой по традиции станет cемикратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой.

Отметим, что на данный момент Кирьос не провёл ни одного официального матча на уровне ATP в рамках сезона-2023.

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В статье: Ник Кириос Ник Кирьос
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