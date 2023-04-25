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Глава Ролан Гаррос: Не представляю турнир без Надаля
Амели Моресмо высказался об испанском теннисисте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава теннисного турнира "Ролан Гаррос", бывшая первая ракетка мира из Франции Амели Моресмо поделилась мнением об участии в соревнованиях испанского теннисиста Рафаэля Надаля, обладателя титула чемпиона "Ролан Гаррос" в 2023 году.
"Конечно, есть вероятность, что физическое состояние не позволит ему выступить, но я точно знаю, что Рафаэль сделает всё, чтобы попасть на турнир. Осталось ещё пять недель, и у меня есть надежда, и я буду продолжать надеяться. Было бы трудно представить "Ролан Гаррос" без него, потому что он является большой частью истории турнира в последние 20 лет. Я позитивный человек, поэтому верю, что у него всё будет хорошо", — цитирует Моресмо итальянское издание OA Sport.
Напомним, Рафаэль Надаль пропускает турниры в 2023 году после получения травмы на Открытом чемпионате Австралии. На счету спортсмена 14 титулов Открытого чемпионата Франции по теннису.
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