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В 1/4 финала Мастерса в Мадриде вышли два лаки-лузера
Ранее такого не было
Фото: sport.ru
Во вторник, 2 мая, стали известны все четвертьфиналисты турнира серии "Мастерс", проходящего в Мадриде (Испания). Впервые в истории в эту стадию турнира вышли сразу два теннисиста, попавшие в основную сетку как лаки-лузеры: Ян-Леннард Штруфф и Даниэль Альтмайер.
В четверг свой матч 1/4 финала проведёт Ян-Леннард Штруфф. Он сыграет против греческого теннисиста, пятой ракетки мира Стефаноса Циципаса.
3 мая в четвертьфинале сыграет Даниэль Альтмайер. Его соперник — хорват Борна Чорич, 20-я ракетка мира.
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