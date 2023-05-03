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В 1/4 финала Мастерса в Мадриде вышли два лаки-лузера

Теннис
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В 1/4 финала Мастерса в Мадриде вышли два лаки-лузера

Фото: sport.ru

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Во вторник, 2 мая, стали известны все четвертьфиналисты турнира серии "Мастерс", проходящего в Мадриде (Испания). Впервые в истории в эту стадию турнира вышли сразу два теннисиста, попавшие в основную сетку как лаки-лузеры: Ян-Леннард Штруфф и Даниэль Альтмайер.

В четверг свой матч 1/4 финала проведёт Ян-Леннард Штруфф. Он сыграет против греческого теннисиста, пятой ракетки мира Стефаноса Циципаса.

3 мая в четвертьфинале сыграет Даниэль Альтмайер. Его соперник — хорват Борна Чорич, 20-я ракетка мира.

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