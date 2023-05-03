Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 во Франции

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно преодолела второй круг турнира WTA 125 во Франции. Соперницей нашей теннисистки была Исалин Бонвентюр.

Сен-Мало, Франция. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Исалин Бонвентюр (Бельгия) 2:6, 6:4, 7:6(5)

В решающем сете украинка уступала со счётом 3:0 с брейком, а на тай-брейке Свитолина сумела завершить встречу только с четвёртого матчбола.

Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча Леолия Жанжан (Франция) - Лучия Брондзетти (Италия).