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Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 во Франции
Украинка продолжает набирать кондиции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно преодолела второй круг турнира WTA 125 во Франции. Соперницей нашей теннисистки была Исалин Бонвентюр.
Сен-Мало, Франция. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) - Исалин Бонвентюр (Бельгия) 2:6, 6:4, 7:6(5)
В решающем сете украинка уступала со счётом 3:0 с брейком, а на тай-брейке Свитолина сумела завершить встречу только с четвёртого матчбола.
Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча Леолия Жанжан (Франция) - Лучия Брондзетти (Италия).
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