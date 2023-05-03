Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роджер Федерер вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года по версии Forbes
Швейцарец по прежнему в топах
Getty Images/Global Images Ukraine
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер занял девятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года по версии Forbes.
41-летний швейцарец, завершивший профессиональную карьеру в сентябре 2022 года, сумел в период с мая того же года по март 2023-го заработать € 86 млн, из которых лишь € 0,090 тыс. в качестве призовых за турниры.
Первое место в рейтинге занял футболист саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду.
Популярное сейчас
- "Покушение на президента РФ". У Путина обвинили Украину в ударе по Кремлю с помощью БПЛА
- УПЛ. Шахтер - Минай 1:0. Доминирование? Было. Но был и бардак
- Известна судьба фаната Арсенала, который во время лондонского дерби светил лазером в глаза Мудрику
- Первая ракетка мира: В центре внимания должна быть помощь украинским игрокам, а не то, что происходит с россиянами и белорусами
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО