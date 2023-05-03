Роджер Федерер вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года по версии Forbes

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер занял девятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года по версии Forbes.

41-летний швейцарец, завершивший профессиональную карьеру в сентябре 2022 года, сумел в период с мая того же года по март 2023-го заработать € 86 млн, из которых лишь € 0,090 тыс. в качестве призовых за турниры.

Первое место в рейтинге занял футболист саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду.