Эмма Радукану пропустит большинство турниров сезона из-за операций на руках

Чемпионка US Open – 2021, 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану сообщила, что пропустит большую часть сезона из-за "незначительных" операций на обеих руках.

"Я изо всех сил старалась справиться с болью и играть с ней на протяжении большей части этого года и конца прошлого, резко сократив тренировочную нагрузку, пропуская недели тренировок, а также прервав прошлый сезон, чтобы уйти от этого. Но, к сожалению, этого было недостаточно.

Мне сделают незначительные операции на обеих руках, чтобы решить проблемы. Я расстроена из-за того, что буду отсутствовать в течение следующих нескольких месяцев. Также пока я буду восстанавливаться, мне предстоит ещё одна небольшая процедура с моей лодыжкой. Мне обидно, что я пропущу летние турниры. С нетерпением жду встречи с фанатами", — написала Радукану в социальных сетях.

Таким образом, Радукану точно не выступит на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне