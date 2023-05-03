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Эмма Радукану пропустит большинство турниров сезона из-за операций на руках

Теннис
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Теннисистка назвала вынужденным шагом эти операции

Эмма Радукану пропустит большинство турниров сезона из-за операций на руках

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпионка US Open – 2021, 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану сообщила, что пропустит большую часть сезона из-за "незначительных" операций на обеих руках.

"Я изо всех сил старалась справиться с болью и играть с ней на протяжении большей части этого года и конца прошлого, резко сократив тренировочную нагрузку, пропуская недели тренировок, а также прервав прошлый сезон, чтобы уйти от этого. Но, к сожалению, этого было недостаточно.

Мне сделают незначительные операции на обеих руках, чтобы решить проблемы. Я расстроена из-за того, что буду отсутствовать в течение следующих нескольких месяцев. Также пока я буду восстанавливаться, мне предстоит ещё одна небольшая процедура с моей лодыжкой. Мне обидно, что я пропущу летние турниры. С нетерпением жду встречи с фанатами", — написала Радукану в социальных сетях.

Таким образом, Радукану точно не выступит на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне

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В статье: Эмма Радукану
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