Чемпионка US Open – 2021 перенесла третью операцию за месяц

Чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану в социальных сетях сообщила, что перенесла третью операцию.

Ранее Радукану беспокоили кисти обеих рук и голеностоп. Процедуру на правой руке она перенесла две недели назад, на голеностопе – 10 дней назад. Сама Эмма назвала операции "незначительными".

"Всё роскошно", — подписала фото Радукану.

Радукану точно не выступит на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне, её участие в US Open – 2023 также находится под вопросом.