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Чемпионка US Open – 2021 перенесла третью операцию за месяц

Теннис
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Ранее теннисистку беспокоили кисти и голеностоп

Чемпионка US Open – 2021 перенесла третью операцию за месяц

Фото: Forbes

Новина українською

Чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану в социальных сетях сообщила, что перенесла третью операцию.

Ранее Радукану беспокоили кисти обеих рук и голеностоп. Процедуру на правой руке она перенесла две недели назад, на голеностопе – 10 дней назад. Сама Эмма назвала операции "незначительными".

"Всё роскошно", — подписала фото Радукану.

Радукану точно не выступит на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне, её участие в US Open – 2023 также находится под вопросом.

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В статье: Эмма Радукану
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