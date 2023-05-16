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Чемпионка US Open – 2021 перенесла третью операцию за месяц
Ранее теннисистку беспокоили кисти и голеностоп
Фото: Forbes
Чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану в социальных сетях сообщила, что перенесла третью операцию.
Ранее Радукану беспокоили кисти обеих рук и голеностоп. Процедуру на правой руке она перенесла две недели назад, на голеностопе – 10 дней назад. Сама Эмма назвала операции "незначительными".
"Всё роскошно", — подписала фото Радукану.
Радукану точно не выступит на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне, её участие в US Open – 2023 также находится под вопросом.
opa. 3/3❤️???? :) pic.twitter.com/YbXQS5PZtX— Emma Raducanu (@EmmaRaducanu) May 15, 2023
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