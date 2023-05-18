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Ник Кирьос пропустит Ролан Гаррос
Теннисист восстанавливается от травмы
Дэниел Хорсфолл, менеджер финалиста Уимблдона 2022 года, 26-й ракетки мира австралийского теннисиста Ника Кирьоса, раскрыл подробности травмы, из-за которой спортсмен пропустит "Ролан Гаррос".
"Во время инцидента, произошедшего 1 мая, Ник сильно повредил левую ногу. Мы не знаем, как конкретно это произошло. Это отбросило его восстановление на две с половиной недели. Мы надеялись, что возвращение Ника состоится на "Ролан Гаррос", но этого не произойдёт", — приводит слова Хорсфолла Reuters.
Напомним, в начале мая мама Кирьоса Норлайла стала жертвой вооружённого ограбления. 32-летний преступник, угрожая пистолетом, потребовал у женщины ключи от машины.
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