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Паула Бадоса пропустит Ролан Гаррос-2023

Теннис
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Теннисистка не успевает восстановиться от травм

Паула Бадоса пропустит Ролан Гаррос-2023

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса пропустит Открытый чемпионат Франции — 2023.

"Именно тогда, когда, казалось бы, всё пришло в норму, я получаю плохие новости прямо перед стартом "Ролан Гаррос". На турнире в Риме я получила повреждение. Это действительно плохие новости, учитывая тяжёлый старт сезона, который также был полон травм. Это заставит меня пропустить турниры в ближайшие недели. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Я буду держать вас в курсе", — написала Бадоса на своей странице в социальных сетях.

Напомним, "Ролан Гаррос" пройдёт с 28 мая по 10 июня в Париже (Франция).

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В статье: Паула Бадоса Гиберт
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