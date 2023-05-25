Паула Бадоса пропустит Ролан Гаррос-2023

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса пропустит Открытый чемпионат Франции — 2023.

"Именно тогда, когда, казалось бы, всё пришло в норму, я получаю плохие новости прямо перед стартом "Ролан Гаррос". На турнире в Риме я получила повреждение. Это действительно плохие новости, учитывая тяжёлый старт сезона, который также был полон травм. Это заставит меня пропустить турниры в ближайшие недели. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Я буду держать вас в курсе", — написала Бадоса на своей странице в социальных сетях.

Напомним, "Ролан Гаррос" пройдёт с 28 мая по 10 июня в Париже (Франция).