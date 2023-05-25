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Украинские теннисистки узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос
Результаты жеребьевки
Фото: sport.ru
Прошла жеребьёвка основной сетки женского турнира "Ролан Гаррос", который начнётся в Париже 28 мая. По её итогам украинские теннисистки узнали своих соперниц.
Ангелина Калинина (Украина) - Диан Парри (Франция)
Марта Костюк (Украина) - Арина Соболенко (-)
Леся Цуренко (Украина) - Барбора Крейчикова (Чехия)
Катерина Байндл (Украина) - "квалифаер" / "лаки лузер"
Элина Свитолина (Украина) - Мартина Тревисан (Италия)
Свитолина в десятый раз выступит в основе Ролан Гаррос. Украинке удавалось выходить в четвертьфинал в 2015, 2017 и 2020 годах.
"Ролан Гаррос" начнётся 28 мая в Париже (Франция). Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек.
В первом раунде "Ролан Гаррос" она сыграет с представительницей Испании Кристиной Бушкэ.
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