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Роджер Федерер похвастался фотографиями с отдыха

Теннис
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Швейцарец опубликовал свежие фото

Роджер Федерер похвастался фотографиями с отдыха

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях свежие фото, на которых показал, как проводит свое свободное время.

"Последние несколько недель", — подписал фото Федерер.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.

Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.

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В статье: Роджер Федерер
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