Роджер Федерер похвастался фотографиями с отдыха

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях свежие фото, на которых показал, как проводит свое свободное время.

"Последние несколько недель", — подписал фото Федерер.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.

Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.