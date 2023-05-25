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Роджер Федерер похвастался фотографиями с отдыха
Швейцарец опубликовал свежие фото
Getty Images/Global Images Ukraine
20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях свежие фото, на которых показал, как проводит свое свободное время.
"Последние несколько недель", — подписал фото Федерер.
41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.
Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.
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