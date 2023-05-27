Свитолина выиграла первый турнир после возвращения на корт

27 мая украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась с Анной Блинковой, которая выступает без флага. Матч был проведен в рамках финала грунтового турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция). Украинка в этом матче завоевала золото.

Свитолина одержала победу в двух сетах. Первый закончился со счетом 6:2. Во втором, более напряженном, Элина выиграла 6:3.

Этот трофей стал первым для украинки после годичной паузы и первым с 2021 года.

WTA 250. Страсбург, финал

Анна Блинкова (Без флага) - Элина Свитолина (Украина) (2:6, 3:6)