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Свитолина выиграла первый турнир после возвращения на корт

Теннис
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Украинка завоевала первый трофей с 2021 года

Свитолина выиграла первый турнир после возвращения на корт

Фото: twitter.com

Новина українською

27 мая украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась с Анной Блинковой, которая выступает без флага. Матч был проведен в рамках финала грунтового турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция). Украинка в этом матче завоевала золото.

Свитолина одержала победу в двух сетах. Первый закончился со счетом 6:2. Во втором, более напряженном, Элина выиграла 6:3.

Этот трофей стал первым для украинки после годичной паузы и первым с 2021 года.

WTA 250. Страсбург, финал

Анна Блинкова (Без флага) - Элина Свитолина (Украина) (2:6, 3:6)

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В статье: Элина Свитолина WTA
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