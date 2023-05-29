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Доминик Тим не сумел обыграть Педро Качина в первом круге Ролан Гаррос

Теннис
(2 голосов)

Австриец уступил в тяжелом матче

Доминик Тим не сумел обыграть Педро Качина в первом круге Ролан Гаррос

Новина українською

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. В матче первого раунда он обыграл представителя Аргентины Педро Качина.

Педро Качин - Доминик Тим 6:3, 6:2, 6:7 (1:7), 4:6, 6:2

Встреча продолжалась 3 часа 49 минут.

Двукратный финалист "Ролан Гаррос" (2018, 2019) Тим в третий раз подряд не сумел преодолеть рубеж первого круга.

Качин шесть раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 10 из 17 брейк-пойнтов. Тим подал пять эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Качин сыграет с представителем Хорватии Борной Чоричем.

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В статье: Доминик Тим
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