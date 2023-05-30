Леся Цуренко пробилась во второй круг Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй круг грунтового турнира серии "Большого шлема" — Открытого чемпионата Франции.

В матче первого круга "Ролан Гаррос" Цуренко переиграла 13-ю сеяную, представительницу Чехии Барбору Крейчикову.

Ролан Гаррос. 30 мая

Леся Цуренко - Барбора Крейчикова 6:2, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

За весь матч соперницы не подали ни одного эйса и допустили по шесть двойных ошибок. Цуренко реализовала пять из восьми брейк-поинтов, Крейчикова — два из трёх.

Цуренко в девятый раз играет в основной сетке "Ролан Гаррос". Её следующая соперница определится в матче между китаянкой Чжу Линь и американкой Лорен Дэвис.