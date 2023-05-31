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Свитолина: Сегодня было действительно очень тяжело играть со Сторм

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Украинка прокомментировала результат матча

Свитолина: Сегодня было действительно очень тяжело играть со Сторм

Фото: twitter.com

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу во втором круге Ролан Гаррос.

Напомним, что украинка переиграла Сторм Хантер.

"Сегодня было действительно очень тяжело играть со Сторм, она вышла на корт и со старта просто забивала везде виннеры. Она очень хорошо играла. Я думаю, и я играла не настолько уж плохо, но она была лучшим игроком на корте в первой партии. Мне надо было заново собраться и попытаться показать свою лучшую игру. Дальше уже было значительно лучше, второй и третий сеты - это уже был хороший матч от меня.

Насколько это особенный момент, играть сейчас на Ролан Гаррос? Это очень особенный шанс. Это уже невероятно, что я играю здесь, и что я успешно прошла два раунда. Еще в январе я даже и подумать не могла, что буду на таком этапе, в такой форме и играть хорошо против хороших игроков. Чрезвычайно особенное время для меня. Большое спасибо за поддержку, она действительно меня подбадривает быть лучше.

Гаэль сегодня пришел поболеть за меня, а смотрела ли я его матч вчера? Я смотрела, но не вживую. Я кричала в своем номере. Если кто-то слышал меня, то это я болела за Гаэля (смеется). Это был невероятный матч. На самом деле я понятия не имею, что он здесь делает, он должен отдыхать. Но я очень благодарна ему, что он пришел меня поддержать, особенно в таком тяжелом матче. Теперь жду его следующий раунд, теперь его очередь выйти в третий круг. Желаю ему всего наилучшего.

Какой это опыт, что мы как семья оба выступаем? Что ж, мы не знаем другой жизни, кроме тенниса, с 3-4 лет мы занимаемся спортом. Это наше естественное состояние. Есть много тяжелых моментов у меня, у Гаэля, но мы как семья понимаем друг друга, поддерживаем и стараемся преодолеть эти трудности, чтобы были именно такие моменты, как у меня сегодня, как у него вчера, когда Гаэль всем сердцем боролся. Он отыграл невероятный матч. Надеюсь, что завтра вы поддержите его так же на протяжении всего матча, как и вчера."

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В статье: Элина Свитолина
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