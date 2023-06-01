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Муж Элины Светолиной снялся с Ролан Гаррос после героической победы в первом раунде

Теннис
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Помешала травма

Муж Элины Светолиной снялся с Ролан Гаррос после героической победы в первом раунде

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill

Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис не сыграет во втором раунде Ролан Гаррос. Он снялся из-за травмы, сообщает ATP.

Открытый чемпионат Франции стал первым турниром серии Grand Slam для Монфиса с начала 2022 года. После того, как у Монфиса и Элины Светолиной родилась дочь, он не играл на мейджорах

Заметим, что в первом раунде Монфис героически победил в пяти сетах аргентинца Себастьяна Баэса. В последнем, пятом сете, Гаэль уступал 0:4, но сумел отыграться и победить. Во втором раунде он должен был встретиться с шестой ракеткой мира норвежцем Хольгером Руне.

Комментируя свое решение сняться с турнира, Монфис сообщил о проблемах с запястьем:

"Физически со мной все достаточно нормально. Утром проснулся счастливым. Но у меня присутствует проблема с запястьем, которую я не могу решить. Я чувствовал ее во время матча. К сожалению, мы откладывали это до сих пор, только вернулся из другого обследования. Врач сказал, что играть с такой травмой не хорошо. Сыграть вчера было очень рискованно. И сегодня он точно сказал, что я должен завершить".

При этом Монфис заявил, что надеется вернуться к выступлениям уже во время травяной части сезона, стартующей после Ролана Гарроса турнирами в Германии и Нидерландах.

Отметим, что жена Монфиса – украинка Элина Свитолина – уже прошла два раунда на Ролан Гаррос. В пятницу она сыграет с россиянкой Блинковой, которую недавно обыграла в финале турнира в Страсбурге.

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В статье: Ролан Гаррос Гаэль Монфис
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