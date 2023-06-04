Цуренко и Свитолина установили уникальный национальный рекорд

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко вышли в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Тем самым они стали первыми представительницами нашего государства, кому удалось дойти до этой стадии на Roland Garros вдвоем.

На турнирах серии Grand Slam это произошло уже в третий раз. В 2018 году Цуренко и Свитолина дошли до 1/8 финала US Open, а в 2019 году Элина вместе с Даяной Ястремской добрались до этой стадии на Уимблдоне.

Никогда раньше двум украинкам не удавалось пройти в четвертьфинал Grand Slam, так что в случае победы Леси и Элины они могут установить еще один национальный рекорд.

Однако сделать это будет очень тяжело. Свитолина сегодня, 4 июня, сыграет против девятой сеяной Дарьи Касаткиной, а Цуренко завтра будет играть против первой ракетки мира Иги Швентек.