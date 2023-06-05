Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Онс Жабер пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос
Её соперница определится позже
Фото: Getty Images
Седьмая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос", обыграв в матче четвёртого круга соревнований американку Бернарду Перу.
Онс Жабер - Бернарда Перу 6:3, 6:1
Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Жабер один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
В 1/4 финала турнира серии "Большого шлема" во Франции Онс Жабер сыграет с победительницей противостояния Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
Популярное сейчас
- В Минобороны РФ заявили о начале масштабного контрнаступления Украины – в ВСУ мгновенно отреагировали
- Экс-тренер Александрии может возглавить Ингулец – СМИ
- УПЛ завершилась, Реал попрощался с Бензема, Златан - с футболом. Главные новости за 4 июня
- "Я должна чувствовать себя в безопасности", - Соболенко провела пресс-конференцию только для лояльных журналистов
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
- Красотка дня. Антонина Самойлова - первая украинка, которая дважды покорила Эверест. ФОТО