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Онс Жабер пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос

Теннис
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Её соперница определится позже

Онс Жабер пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос

Фото: Getty Images

Новина українською

Седьмая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос", обыграв в матче четвёртого круга соревнований американку Бернарду Перу.

Онс Жабер - Бернарда Перу 6:3, 6:1

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Жабер один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В 1/4 финала турнира серии "Большого шлема" во Франции Онс Жабер сыграет с победительницей противостояния Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

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В статье: Онс Жабер
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