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Леся Цуренко: В этот раз я постараюсь сыграть со Швёнтек лучше

Теннис
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Украинка прокомментировала предстоящий матч

Леся Цуренко: В этот раз я постараюсь сыграть со Швёнтек лучше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась ожиданиями от матча четвертого круга Ролан Гаррос с первой ракеткой мира Игой Швёнтек.

Вы играете с Игой. Каким будет для вас это испытание и как бы вы описали то, как она сейчас играет на этом покрытии?

- Пожалуй, сейчас это один из самых больших вызовов в туре. Она №1 в мире. У меня недавно был матч против нее в Риме, и я думаю, что это был хороший опыт, чтобы почувствовать, как она играет и ощутить скорость ее ударов. Для меня это был определенно хороший опыт и урок, так что в этот раз я постараюсь сыграть лучше.

Напомним, что матч Цуренко - Швёнтек состоится сегодня 5 июня в 20:30 по киевскому времени.

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В статье: Леся Цуренко
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