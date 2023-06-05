Леся Цуренко: В этот раз я постараюсь сыграть со Швёнтек лучше

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась ожиданиями от матча четвертого круга Ролан Гаррос с первой ракеткой мира Игой Швёнтек.

Вы играете с Игой. Каким будет для вас это испытание и как бы вы описали то, как она сейчас играет на этом покрытии?

- Пожалуй, сейчас это один из самых больших вызовов в туре. Она №1 в мире. У меня недавно был матч против нее в Риме, и я думаю, что это был хороший опыт, чтобы почувствовать, как она играет и ощутить скорость ее ударов. Для меня это был определенно хороший опыт и урок, так что в этот раз я постараюсь сыграть лучше.

Напомним, что матч Цуренко - Швёнтек состоится сегодня 5 июня в 20:30 по киевскому времени.