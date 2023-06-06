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Новак Джокович обыграл россиянина в четвертьфинале Ролан Гаррос
Серб выиграл три из четырех сетов
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира Новак Джокович в четырёх сетах обыграл 11-ю ракетка мира Карена Хачанова.
Новак Джокович - Карен Хачанов 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6
Теннисисты провели на корте 3 часа 39 минут. На счету Новака Джоковича десять эйсов, четыре реализованных брейк-пойнта из восьми и пять двойных ошибок. За время матча Карен Хачанов выполнил семь эйсов, реализовал два брейк-пойнта из десяти и допустил четыре двойные ошибки.
Сербский теннисист стал первым полуфиналистом "Ролан Гаррос". В матче 1/2 финала он сыграет с победителем встречи первой ракетки мира из Испании Карлоса Алькараса и пятой ракетки мира из Греции Стефаноса Циципаса.
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