Хаддад-Майя впервые вышла в полуфинал Ролан Гаррос обыграв Онс Жабер

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя вышла в полуфинал "Ролан Гаррос", в трёх сетах четвертьфинала обыграв седьмую ракетку мира из Туниса Онс Жабер.

WTA. Ролан Гаррос. 1/4 финала

Беатрис Хаддад-Майя - Онс Жабер 3:6, 7:6 (7:5), 6:1

Теннисистки провели на корте 2 часа 29 минут. Хаддад-Майя за время матча выполнила четыре эйса, реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 и допустила три двойные ошибки. На счету Жабер восемь выполненных эйсов, 4 реализованных брейк-пойнта из 12 и четыре двойные ошибки.

Стоит отметить, что 27-летняя Беатрис Хаддад-Майя вышла в полуфинал турниров "Большого шлема" впервые в карьере.

В 1/2 финала она встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек и шестой ракеткой мира из США Кори Гауфф.