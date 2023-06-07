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Хаддад-Майя впервые вышла в полуфинал Ролан Гаррос обыграв Онс Жабер
Бразильская теннисистка совершила невероятное
Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя вышла в полуфинал "Ролан Гаррос", в трёх сетах четвертьфинала обыграв седьмую ракетку мира из Туниса Онс Жабер.
WTA. Ролан Гаррос. 1/4 финала
Беатрис Хаддад-Майя - Онс Жабер 3:6, 7:6 (7:5), 6:1
Теннисистки провели на корте 2 часа 29 минут. Хаддад-Майя за время матча выполнила четыре эйса, реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 и допустила три двойные ошибки. На счету Жабер восемь выполненных эйсов, 4 реализованных брейк-пойнта из 12 и четыре двойные ошибки.
Стоит отметить, что 27-летняя Беатрис Хаддад-Майя вышла в полуфинал турниров "Большого шлема" впервые в карьере.
В 1/2 финала она встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек и шестой ракеткой мира из США Кори Гауфф.
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